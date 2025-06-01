Ekran Süresi Çocukların Konuşma Gelişimini Olumsuz Etkiliyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Gelişimsel Pediatrist Uzm. Dr. Reyhan Tamer, akıllı telefon ve televizyon gibi ekranların, çocuklarda konuşma gecikmesinin en yaygın nedenlerinden olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bilişsel, sosyal ve duygusal yeteneklerle doğrudan bağlantılı olan dil ve konuşma gelişimi, çocukların yaşamlarının en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ancak bazı çocuklar, yaşlarından beklenen konuşma becerilerini zamanında kazanamayabiliyor. Akıllı telefon ve tablet başında geçirilen uzun saatler, çocuklarda konuşma gecikmesine neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Tamer, çocuklardaki konuşma geriliklerinin ebeveynler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini ve bu gibi durumlarda erken müdahalenin çok önemli olduğunu aktardı.

Tamer, eğer bir çocuk bir yaşına geldiğinde ismini tanımıyorsa veya 1,5 yaşında hala kelime kullanmıyorsa, mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşma gelişiminin bilişsel süreçlerle yakından ilişkili olduğuna değinen Tamer, gecikmelerin erken tedavisinin önemli olduğunu, ayrıca çocuğun konuşurken kullandığı kelime sayısı yeterli olsa da dikkati kolayca dağılıyorsa, bunun altında yatan nedenin "çevresel uyaran eksikliği" olabileceğini kaydetti.

"Doğru müdahalelerle bu aksaklıklar aşılabilir"

Tamer, konuşma gecikmesinin en yaygın nedenlerinden birinin, akıllı telefon ve televizyon gibi ekranlar olduğunu vurgulayarak, "Bu cihazların sunduğu tek yönlü ve pasif uyarım, çocuğun ihtiyaç duyduğu karşılıklı sosyal etkileşimi sağlamaz. Ekranlar, çocukların sosyal etkileşim fırsatlarını kısıtlayarak dil gelişimlerini olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşma gecikmesinin etkilerinin sadece dil becerileriyle sınırlı kalmadığının, aynı zamanda beyin gelişimini de olumsuz etkileyebileceğinin altını çizen Tamer, "Yaşamın ilk 3 yılı, beyin gelişiminin en hızlı olduğu kritik bir dönemdir. Bu süreçteki konuşma gecikmesi, çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimini sekteye uğratabilir ancak erken teşhis ve doğru müdahalelerle bu aksaklıklar aşılabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

"Ebeveynler çocuklarının ekran süresini kısıtlamalı"

Tamer, çocuğun konuşmasında bir gecikme fark edildiğinde, vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Erken teşhis, sadece dil sorunlarını çözmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek psikolojik ve sosyal zorlukları da önleyebilir. Bazen çocuklar zamanında konuşsa bile artikülasyon (sesletim) sorunları yaşayabilir. Bu gibi durumlarda dil ve konuşma terapistleri veya çocuk nörologlarından destek almak gerekir. Ebeveynler, çocuklarının ekran süresini kısıtlamalı, bunun yerine onlarla bol bol sohbet etmeli, oyun oynamalı ve kitap okumalı. Dil gelişimini yakından izlemek ve şüphe durumunda profesyonel yardım almak en doğru yaklaşımdır."