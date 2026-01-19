Haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekeceğini öngörüyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi


