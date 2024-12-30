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Ekonomistlerin aralık ayı enflasyonun beklentisi belli oldu

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 artacağı öngörüsünde bulundu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 45,21'e düşmesi bekleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 arttığını tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.
2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak43,316,846,7
Şubat42,464,044,53
Mart45,583,673,16
Nisan43,653,223,18
Mayıs43,953,043,37
Haziran42,612,281,64
Temmuz42,203,513,23
Ağustos42,842,642,47
Eylül43,232,092,97
Ekim44,232,462,88
Kasım45,071,982,24
Aralık45,211,61
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyonun beklentisi belli oldu
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOguz Kaan Taşdemir:

Kimse bu ekonomistler bir daha ekonomiye bulaşmasınlar. 1.61 ne yalakalar.

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

DÜŞME DIYORLARSA ANLAYINKI YALAN

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

enflasyon rakamları geçeğin altında açıklanır ama her yıl haziran ve aralık ayı enflasyonu beklenenin çok daha altında gelir. Sebebi malum bunu bilmeyen yoktur. Bu kekomonistler boşuna kendini yormasın:)

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sıfıra düştü demezseniz lanet okuruz sizlere. Yeter artık yeter. Iyice ensayo yerine aldınız herkesi. Başlarım sizin ekonomi tahminlerinize. Ayıp desek takmıyorsunuz, günahsan korkaniniz da yok. Allah bildiği gibibyapsin Sizleride. Yazıklar olsun be. Ayıp ya. 14bine 22 bine insanları mahkum edip! Sıfır denetimli piyasaya serbest adini koydunuz. Uyduruk bakalım başka EKONOMİ sistemi kalacak mı? Bize gecirecegun8z. Uymuyor pek bize kolay kolay hiç bir şey. Ne EKONOMİ ekibi varmış ya. GÜNAH GÜNAH

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