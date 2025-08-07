Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Merkez Bankası yıl sonuna kadar faiz indirimi yapabilir

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Merkez Bankası yıl sonuna kadar faiz indirimi yapabilir
Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Merkez Bankası yıl sonuna kadar faiz indirimi yapabilir
Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, TÜFE oranlarının beklentilerin altında açıklanmasının ekonomi yönetimi için olumlu bir sinyal olduğunu belirtti. Erdoğan, "Merkez Bankası yıl sonuna kadar her toplantıda 300-350 puan faiz indirimi yapabilir" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com ekranlarında enflasyon verilerini ve Merkez Bankası'nın faiz politikalarını değerlendirdi. TÜFE oranlarının beklenenin altında gelmesini olumlu bulan Erdoğan, yıl sonuna kadar sürecek faiz indirimi beklentisini de dile getirdi. Döviz ve altın gibi yatırım araçlarına ilişkin de önemli uyarılarda bulundu.

"ENFLASYONUN GERİLEMESİ EKONOMİ YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ ARTIRIR"

Açıklanan TÜFE verilerini yorumlayan Prof. Dr. Erdoğan, "Enflasyonun beklenenden düşük çıkması, ekonomik önlemler paketinin başarılı olduğunun bir göstergesi. Bu aynı zamanda ekonomi yönetimine olan güvenin arttığını da ortaya koyuyor" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Merkez Bankası yıl sonuna kadar faiz indirimi yapabilir

"MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR"

Politika faizlerine ilişkin öngörüsünü paylaşan Erdoğan, "Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar yapacağı her toplantıda 300-350 puanlık faiz indirimi bekliyorum. Bu da piyasada genişleyici bir eğilim anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"ALTINA TALEP ARTABİLİR"

Ekonomist Erdoğan, faizlerdeki düşüşün döviz ve altın gibi yatırım araçlarına etkisini de değerlendirdi: "Faizler düşerse mevduattan çıkan paranın bir kısmı dövize kayabilir. Ayrıca dünyada kaotik bir ortam oluşursa altına talep artabilir. Yatırımcıların sepetlerini oluştururken mutlaka denge unsurlarına dikkat etmesi gerekiyor."

Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi
