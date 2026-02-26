Haberler

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık yüzde 1,4 artarak 100,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 1,4 artışla 100,7 değerini aldı. Tüketici güven endeksi de yüzde 2,3 yükselerek 85,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 99,4 olan endeks, şubatta yüzde 1,4 artarak 100,7 değerini buldu.

Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 yükselerek 85,7'ye çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,1 artışla 104,1 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 olarak devam etti.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,9 artışla 115,9'a yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 83,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20222023202420252026
Ocak102,699,999,699,799,4
Şubat99,799,499,299,2100,7
Mart96,699,3100,4100,8
Nisan96102,899,396,5
Mayıs98,3104,298,496,5
Haziran95101,795,996,5
Temmuz94,599,794,396,1
Ağustos95,194,593,197,7
Eylül95,195,79597,7
Ekim9896,898,198
Kasım97,795,597,199,3
Aralık98,696,598,899,4
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
