Haberler

Ekonomik güven endeksi 98,9 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Mayıs'ta 97,2 iken Haziran'da yüzde 1,8 artarak 98,9 oldu. Tüketici ve reel kesim güven endekslerinde de artış görüldü.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 83,0 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu

IShowSpeed, çita ile yarıştı! İşte kazanan
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Mardin'de yüzlerce traktörün seferber olduğu yangın kontrol altına alındı

Yangını duyan köylüler yüzlerce traktörle seferber oldular
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti

İsrail yine yaptı yapacağını! Bu görüntü gerilimi iyice tırmandıracak
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada