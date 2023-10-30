Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 1,2 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye göre, ekonomik güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 96,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 96,5'e çıktı.
SEKTÖRLERE GÖRE GÜVEN ENDEKSİ
Tüketici güven endeksi yüzde 4,4 oranında artarak 74,6, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 0,2 artarak 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artarak 113,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artarak 89,1 değerini aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi