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Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 1,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye göre, ekonomik güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 96,5 oldu.