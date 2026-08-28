Ekonomik güven endeksi ağustosta 100,6'ya yükseldi

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 100,6 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre temmuzda 99,8 olan endeks, ağustosta yüzde 0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 90,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102,4 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalışla 111,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 110,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4 Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 100,7 Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 97,9 Nisan 96 102,8 99,3 96,5 96,4 Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5 97,2 Haziran 95 101,7 95,9 96,5 98,9 Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1 99,8 Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7 100,6 Eylül 95,1 95,7 95 97,7 Ekim 98 96,8 98,1 98 Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3 Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4

Kaynak: AA