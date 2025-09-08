Haberler

Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan: Sorunumuz artık enflasyon değil, stagflasyon

Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan: Sorunumuz artık enflasyon değil, stagflasyon
Güncelleme:
Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türk reel sektöründe ciddi gelir ve sermaye erimesi yaşandığını belirten Ünsalan, "Türkiye iliklerine kadar stagflasyon yaşıyor, sorunumuz artık enflasyon olmaktan çıktı" dedi.

Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan, Haberler.com'da yayınlanan programda Türkiye ekonomisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Reel sektörün gelir ve sermaye kaybına uğradığını vurgulayan Ünsalan, stagflasyon sürecine dikkat çekerek fiyatların artık eski seviyelere dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"TÜRK REEL SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR ERİME VAR"

Çetin Ünsalan, Türk reel sektöründe ciddi bir gelir ve sermaye erimesi yaşandığını ifade etti. Ekonomideki mevcut tabloyu değerlendirirken enflasyonun etkilerinin özellikle gıda, konut ve ulaştırma üzerinden hissedildiğini dile getirdi.

"SORUNUMUZ ARTIK ENFLASYON DEĞİL, STAGFLASYON"

Ünsalan, Türkiye'nin artık iliklerine kadar stagflasyon sürecinde olduğunu vurguladı. "Sorunumuz enflasyon olmaktan çıktı" diyen Ünsalan, fiyatların eski seviyelere gerilemesinin kimse tarafından beklenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca FED'in bu yıl faiz indirimi yapacağı öngörüsünde bulundu.

"ALTINA YÖNELİM KENDİNİ HİSSETTİRİYOR"

Ünsalan, altına olan yönelimin olağanüstü bir durum olmasa da hissedilir derecede arttığını söyledi. Vatandaşın güvenli liman arayışının sürdüğünü dile getiren Ünsalan, bu durumun önümüzdeki dönemde daha net biçimde görüleceğini ifade etti.

Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi
500
