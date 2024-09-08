Üye Girişi
Haberler

Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan: Orta Vadeli Program beklentileri karşılamadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan, Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ünsalan, Orta Vadeli Program'ın (OVP) beklentileri karşılamadığını ifade etti. Reel sektör başta olmak üzere ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde, OVP'nin sorunları çözme konusunda bir yol haritası sunması bekleniyordu. Ancak Ünsalan, OVP'nin bu beklentiyi karşılayamadığını belirtti.

Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ünsalan, Orta Vadeli Program'ın beklentileri karşılamadığını belirtti.

Ünsalan, sözlerine şöyle devam etti;

"OVP, BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI"

"Şu an reel sektör başta olmak üzere çok ciddi ekonomik sıkıntıların olduğu ortamda herkes OVP'ye çevirmişti. Buradan gelecek olan bir açılım ve yol haritası, sorunların çözülebileceği konusunda bir fikir verebilir mi merak ediliyordu. Üzülerek söylüyorum ki OVP, bu karşılığı veremedi."

"DAHA FARKLI İŞLER OLMALIYDI"

"OVP'yi gördüğümde birkaç nokta dikkatimi çekti. Birincisi sanki enflasyon raporunu birazcık daha farklı cümlelerle önümüze koydular gibi geliyor. Oysa benim raporlamadan çıkıp program olarak nitelendirebilmem için, Türkiye'nin aslında 3 yıllık yol haritasını anlayabilmesi için orada çok daha farklı işler olmalıydı."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Ekonomi

Orta vadeli program Orta vadeli program Çetin Ünsalan Ekonomi YouTube Finans OVP

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

 Cübbeli Ahmet canlı yayına bağlandı! Saldırıyla ilgili olarak o örgütü işaret etti

Saldırıdan onları sorumlu tuttu! İşte Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği örgüt

 Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi

Polatlar arasında paylaşım krizi! Tahliye sonrası yüzüne bile bakmadı
İstanbul'da kadınlar Narin Güran için toplandı! 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' sloganı attılar

19 gündür bulunamayan Narin kadınları sokağa döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title