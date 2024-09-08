Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan: Orta Vadeli Program beklentileri karşılamadı

Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ünsalan, Orta Vadeli Program'ın beklentileri karşılamadığını belirtti.

Ünsalan, sözlerine şöyle devam etti;

"OVP, BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI"

"Şu an reel sektör başta olmak üzere çok ciddi ekonomik sıkıntıların olduğu ortamda herkes OVP'ye çevirmişti. Buradan gelecek olan bir açılım ve yol haritası, sorunların çözülebileceği konusunda bir fikir verebilir mi merak ediliyordu. Üzülerek söylüyorum ki OVP, bu karşılığı veremedi."

"DAHA FARKLI İŞLER OLMALIYDI"

"OVP'yi gördüğümde birkaç nokta dikkatimi çekti. Birincisi sanki enflasyon raporunu birazcık daha farklı cümlelerle önümüze koydular gibi geliyor. Oysa benim raporlamadan çıkıp program olarak nitelendirebilmem için, Türkiye'nin aslında 3 yıllık yol haritasını anlayabilmesi için orada çok daha farklı işler olmalıydı."