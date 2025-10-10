Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 2,5 saatlik toplantı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesine ilişkin somut önerilerin ve yeni nesil çalışma modellerine yönelik hazırlıklarda gelinen son durumun ele alınacağı toplantıda, Eximbank ihracat kredilerinin etkileri değerlendirildi. Toplantıda, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını belirleyen 2026–2028 Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamında öncelikler ele alındı.

MAKRO İSTİKRAR VE TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Kurul açıklamasında, OVP'nin son iki yılda uygulanan ekonomi politikalarının devamı niteliğinde olduğu vurgulanarak temel hedeflerin makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmak olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu hedeflerle dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme tesis edilerek kalıcı refah artışı sağlanacaktır." denildi.

İHRACAT VE EXİMBANK DESTEKLERİ GÜNDEMDE

Toplantıda, ihracat performansındaki gelişmeler de değerlendirildi. Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payının yüzde 1,07'ye yükseldiği belirtilirken, ihracatçılara yönelik yeni finansman adımları paylaşıldı. Bu kapsamda Türk Eximbank'ın sermayesinin artırıldığı, günlük reeskont kredi limitlerinin yükseltildiği, faiz maliyetinin düşürüldüğü ve döviz cinsinden reeskont kredilerinin yeniden devreye alındığı açıklandı. EKK, önümüzdeki dönemde özellikle yeşil ve dijital dönüşüm odaklı finansman imkanlarının genişletilmesiyle Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İSTİHDAMDA TEK HANELİ ORAN KORUNUYOR

Kurul açıklamasında, işsizlik oranının 28 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği vurgulandı. İşgücüne katılımı artırmak ve beceri uyumunu güçlendirmek amacıyla mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik politikaların süreceği belirtildi. Genç nüfusun yetkinliklerini artıracak projelerin, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirecek şekilde genişletileceği ifade edildi.

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

EKK toplantısında ele alınan ana konular şunlar oldu:

-Potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik edecek mesleki eğitim programları ve yeni öneriler,

-Yeni nesil çalışma modellerine yönelik sosyal taraflarla yürütülen mevzuat hazırlıklarının son durumu,

-İhracatın finansmanına ve Türk Eximbank desteklerine ilişkin son gelişmeler.

"Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü bir ekonomi için teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime odaklanmamız kaçınılmazdır. Küresel ekonomideki dönüşümleri dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

EKK, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı hedefi doğrultusunda verimliliği artıracak, istihdamın niteliğini güçlendirecek yapısal politikaların kararlılıkla hayata geçirileceğini vurguladı.