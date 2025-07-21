EkoFilm Sürdürülebilir Yapım Platformu İle Film Sektöründe Çevre Dostu Yaklaşım

EkoFilm Sürdürülebilir Yapım Platformu, film ve medya sektörünün çevresel etkilerini azaltmayı ve iklim krizi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın 16. Sezon Fark Yaratanları arasında yer alan Ekin Gündüz Özdemirci ve Nurten Bayraktar, film ve medya sektörünün sürdürülebilir üretim anlayışını benimsemesi için "EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu"nu hayata geçirdi.

Sektörün ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları araştırmalar doğrultusunda film yapım süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan birçok kaynak ve araç geliştiren Özdemirci ve Bayraktar, karbon ayak izi hesaplama aracı "Sürdürülebilir Prodüksiyon" ve "Sürdürülebilir İçerik Üretimi" rehberleriyle sektöre öncülük etmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda prodüksiyon ekiplerine danışmanlık hizmetleri sunan ikili, sektör çalışanlarına, öğrencilere ve eğitimcilere yönelik eğitimler düzenliyor.

EkoFilm Platformu, setlerde enerji tasarrufu, atık yönetimi, ulaşım planlaması ve sorumlu tüketim gibi konularda uygulanabilir çözümler sunarken, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yapım şirketleriyle yürüttüğü işbirlikleri sayesinde daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Platform, aynı zamanda alanında uzman kişileri bir araya getirerek bilgi paylaşımını destekleyen bir ağ işlevi görüyor.

Platform 6 binden fazla kişiye ulaşırken film yapımı ve medya sektörünün üretim süreçlerinde çevreye duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Özdemirci ve Bayraktar, platform aracılığıyla sektörün daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosisteme dönüşmesini ve bu alanda yeni bir meslek dalının gelişmesini hedefliyor.

"Sürdürülebilirlik bizim için de çok önemli bir alan"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, film ve medya sektöründe sürdürülebilir yapım anlayışının dönüştürücü bir güce sahip olduğunu belirtti.

Safkan, Özdemirci ve Bayraktar'ın EkoFilm Platformu ile yürüttüğü çalışmaların, sanatın ve hikaye anlatımının iklim kriziyle mücadelede ne denli güçlü bir araç olabileceğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Medya sektörünün hem içerikleriyle hem de üretim süreçleriyle çevreyi doğrudan etkilediğine değinen Safkan, "Bu nedenle EkoFilm Platformu gibi öncü girişimlerin yaygınlaşması, yalnızca sektörün değil, toplumun da sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlıyor. 50 yılı aşkın süredir toplumsal gelişim için çalışan Sabancı Vakfı olarak sürdürülebilirlik bizim için de çok önemli bir alan. EkoFilm Platformu'nun bu kıymetli çabasının yanında olmak bu anlamda da bizim için büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.