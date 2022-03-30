EKO İKLİM Zirvesi'nde OSB'lerin yeşil dönüşümü ele alındı

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "Organize Sanayi Bölgeleri: Sanayileşmenin ve Yeşil Dönüşümün Öncüleri" oturumu gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirve kapsamındaki oturumun moderatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan yaptı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, buradaki konuşmasında, sanayiciler olarak sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayarak, "Az vergi ödemek, maliyetlerimizi azaltmak değil, çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak istiyoruz." dedi.

İklim değişiklerinin etkilerine Türkiye'de de şahit olduklarına dikkati çeken Ardıç, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın etkilerini inkar etmenin anlamı ve imkanının kalmadığını dile getirdi.

Ardıç, Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına sanayicileri temsilen katıldıklarına işaret ederek, "Bütün dünyanın bu konuyu önemsediğini, ciddiye aldığını, sıfır karbon hedefini benimsediğini gördük. Avrupa bu mutabakatla, 2050'ye kadar sıfır karbona ulaşmayı taahhüt ediyor. 2030 yılına kadar da sera gazlarını yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyor." bilgilerini paylaştı.

Atık su ve atık yönetimi alanlarındaki çalışmalardan bahseden Ardıç, bugüne kadar attıkları adımları daha büyük gayretle sürdüreceklerini söyledi.

"Hedefimiz enerji bağımlılığından kurtulmak"

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşletme İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, tarımın sanayileşmesi vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, değişen dünya düzeniyle birlikte gelecek 50 yıldaki ihtiyacı karşılayacak bir altyapı oluşturmak için projelerini planladıklarını anlattı.

Bölgede yer alan sanayicilerin çatılarında güneş enerji santrali yapmayı taahhüt ettiklerini kaydeden Balta, "Hedefimiz enerji bağımlılığından kurtulmak, kendi enerjisini üreten bir OSB olmak." ifadesini kullandı.

Balta, tamamı ihracatçılardan oluşan bir OSB oldukları için yeşil dönüşümün olmazsa olmazları olduğuna dikkati çekerek, dijital tarımla ilgili faaliyet sürdürdüklerini, sözleşmeli tarımla ham maddeleri temin ettiklerini belirtti.

OSB sınırları içinde "Yeşil Mutabakat"ın her koşulunu sağlayacaklarına inandığını vurgulayan Balta, "Yeşil dönüşümü tamamlarız ya da uluslararası pazarda rekabet gücümüzü kaybederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"KOBİ'lerin bu sürece hazırlanmada desteklenmesi gerekiyor"

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, dünyanın ilk EKO İKLİM Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Öğrenciler, akademisyenler, sanatçılar burada. Burada bir ateş yakıp bunu önce ülkemize sonra da dünyaya haykıracağız. Zirvede çok emek var." şeklinde konuştu.

Sorumluluklarının farkında olarak çalıştıklarını kaydeden Ekinci, ormanlarla çevreye katkıda bulunduklarını, bademliklerin gelirleriyle de öğrenci okuttuklarını belirtti.

Ekinci, OSB'lerin söylendiği kadar atık bırakan yerler olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Önce beynimizde dönüşümü yakalamak lazım. Biz ne kadar kendimizi değiştirirsek ülkemiz de dünyamız da bu kadar kirlenmemiş olur. Yeşil dönüşüme entegrasyonu sağlayamazsak dünyada bir oyuncu olamayız. Önceliklerimizin doğru bir şekilde belirlenmesi, KOBİ'lerin bu sürece hazırlanmasında devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor."

"OSB'ler kendi elektriğini üretirse karbon ayak izi düşük olur"

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş da temiz çevreye ulaşmak için ilk şartın "kirletmemek" olduğunu dile getirdi.

Bölgelerindeki arıtma tesisleri, atık yönetimi ve enerji verimliliği konularındaki çalışmalardan bahseden Altunbaş, "OSB'lerde veya şirket bazında elektrik yenilenebilir enerjiden üretilirse karbon ayak iziniz düşük olacak, verginiz az olacak. Ayrıca 'yeşil enerji' sertifikanız olduğu zaman ihracatta da öne çıkıyorsunuz." diye konuştu.

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