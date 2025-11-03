Haberler

Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Güncelleme:
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00 itibarıyla açıklayacak. Ekonomistlerin aylık bazda yüzde 2.69 artacağını yıllık bazda ise yüzde 33.05'e düşeceğini tahmin ettikleri rakamlarla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

  • Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.
  • Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, Ekim enflasyonunun yüzde 2.69 artacağını tahmin ediyor.
  • Ekim enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı belirlenecek ve bu oran Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçlarına yansıyacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da düzenlenecek toplantıyla açıklayacak.

EKONOMİSTLER YÜZDE 2.69 ARTACAĞINI TAHMİN EDİYOR

Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun Ekim'de yüzde 2.69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre; eylül ayında yüzde 33.29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05'e düşmesi de beklentiler arasında.

VERGİ, HARÇ VE CEZA ZAMLARI NETLEŞECEK

Öte yandan bugün enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

MERKEZ'İN POLİTİKASI İÇİN PUSULA NİTELİĞİNDE

Enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın (TCMB) politikası için de pusula niteliğinde. TCMB son toplantısında 1 puanlık faiz indirimine gitse de enflasyonla mücadeleye ilişkin sıkı duruş mesajlarını korumuştu. 7 Kasım Cuma günü, yılın 4'üncü enflasyon raporu açıklanacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli :

23 senenin özeti: Vergi cumhuriyeti. Ekonomist ve yiyicileri ülkeyi sata sata işte bu hale geldi.

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sözer:

adamların yıllık enflasyonu bizde aylık enflasyon

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkede zenginlere dokunmayan halkı ağır vergilerle soyarak ülkeyi idare eden bir iktidar var

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

O zaman Devletin aldığı harç değil resmen haraç

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

tayyip ve uzantılarına benim hakkımı yiyen bu insanlara hakkımı helal etmiyorum

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
