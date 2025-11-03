Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da düzenlenecek toplantıyla açıklayacak.
EKONOMİSTLER YÜZDE 2.69 ARTACAĞINI TAHMİN EDİYOR
Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun Ekim'de yüzde 2.69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre; eylül ayında yüzde 33.29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05'e düşmesi de beklentiler arasında.
VERGİ, HARÇ VE CEZA ZAMLARI NETLEŞECEK
Öte yandan bugün enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.
MERKEZ'İN POLİTİKASI İÇİN PUSULA NİTELİĞİNDE
Enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın (TCMB) politikası için de pusula niteliğinde. TCMB son toplantısında 1 puanlık faiz indirimine gitse de enflasyonla mücadeleye ilişkin sıkı duruş mesajlarını korumuştu. 7 Kasım Cuma günü, yılın 4'üncü enflasyon raporu açıklanacak.