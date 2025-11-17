Haberler

Ekim Ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarında Artış

Ekim Ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarında Artış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, Ekim 2025'te tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık yüzde 45,40 ve aylık yüzde 4 arttığını açıkladı. Tarım ve avcılık ürünleri yüzde 4,13, ormancılık ürünleri yüzde 2,35, su ürünleri yüzde 1,84 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının ekim ayında yıllık yüzde 45,40; aylık yüzde 4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,40 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,83 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,13 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,35 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,84 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre; tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,75 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 137,84 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 28,84 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.