Ekim Ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarında Artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının ekim ayında yıllık yüzde 45,40; aylık yüzde 4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,40 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,83 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,13 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,35 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,84 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre; tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,75 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 137,84 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 28,84 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.