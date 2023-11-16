Ekim Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

DİSK'e bağlı BİSAM'ın araştırmasına göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 12.928 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 44.718 TL'ye yükseldi. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyeti ise 430 TL'yi aştı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) araştırmasına göre, ekim ayı itibariyle dört kişilik bir aile için açlık sınırı 12 bin 928 liraya, yoksulluk sınırı ise 44 bin 718 liraya yükseldi.

BİSAM, ekim ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu'nu yayınladı. Raporda, açlık ve yoksulluk sınırı hesabının, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapıldığı belirtildi.

Buna göre, ekim ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcamasını kapsayan açlık sınırı 12 bin 928 TL'ye; eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım giderlerini de kapsayan yoksulluk sınırı ise 44 bin 718 TL'ye ulaştı.

"SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMENİN GÜNLÜK MALİYETİ 430 LİRAYI AŞTI"

BİSAM'dan yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyetinin 430 TL'yi aştığı belirtildi. Buna göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 538 TL oldu. Bu değer yetişkin bir kadın için 3 bin 387, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 639, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 365 TL oldu.

BİSAM'ın hesaplamasına göre günlük harcamalarda Eylül 2023'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 138,16 liralık harcama gereksinimi ile oluşturuyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 81.94 TL olarak öne çıktı.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 89,38 liraya ulaşırken; ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 23,99 lira oldu.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarına göre yapılan hesaplamada, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığının 2 bin 385 lira, kadın için 2 bin 276 lira, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 471 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için bin 651 lira olduğu hesaplandı. Yani sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti sadece gıda için 8 bin 782 lira oldu. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 30 bin 379 liraya çıktı.

EN YÜKSEK MALİYET SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Günlük harcamalarda ekim 2023'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 138,52 liralık harcama gereksinimiyle oluşturdu. Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 32,1 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı yüzde 28,5 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 20 oldu. Ekmek, makarna vb. içinse pay yüzde 10,4 olarak belirlendi. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payıysa yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.