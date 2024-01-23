Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt

Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların ne zaman ödeneceğini ilişkin bilgi verdi. Bakan Işıkhan, "Teklifin Meclis'ten geçmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağ-kur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak" dedi.

MAAŞ ARTIŞI OCAK AYI İTİBARİYLE YÜZDE 49,25'E YÜKSELTİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber özel röportajında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarındaki artışın ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla birlikte artış oranı 49,25'e yükseltilmiş oldu.

EK ZAMDAN KAYNAKLI FARK NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların ne zaman ödeneceğini ilişkin de bilgi verdi. Bakan Işıkhan, "Teklifin Meclis'ten geçmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağ-kur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak" dedi.