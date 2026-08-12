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ABD doğal gaz stoklarında rekor bekleniyor

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede doğal gaz stoklarının ekimde, 2016'dan itibaren kış ısınma sezonu öncesindeki en yüksek seviyeye çıkmasını bekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede doğal gaz stoklarının ekimde, 2016'dan itibaren kış ısınma sezonu öncesindeki en yüksek seviyeye çıkmasını bekliyor.

EIA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'de doğal gaz stoklarının ekimde 3 trilyon 985 milyar fit küpe (Bcf) ulaşması bekleniyor.

Stoklardaki artışta, yükselen doğal gaz üretimi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerindeki bakım çalışmaları nedeniyle azalan gaz talebi etkili olacak.

ABD'de doğal gazın referans fiyatı olan Henry Hub fiyatının ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 2,87 dolar olması bekleniyor. Kurum bu tahminini geçen aya göre 50 sent aşağı yönlü revize ederken düşüşte LNG tesislerine gönderilen doğal gaz talebindeki azalma ve güçlü üretimin etkili olduğunu belirtti.

ABD'nin LNG ihracatının 2026'nın üçüncü çeyreğinde günlük ortalama 16,5 milyar fit küp olması bekleniyor. Freeport LNG'deki bakım çalışmaları nedeniyle ihracat tahmini temmuz ayındaki öngörünün kısmen altında kalırken EIA ABD'nin LNG ihracatının 2027 boyunca büyümeye devam etmesini bekliyor.

EIA'nın tahminlerine göre, doğal gazın ülkenin elektrik üretimindeki payı 2026'da yüzde 40 seviyesinde kalacak. Kömürün payı yüzde 16'ya gerilerken rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payları ise sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 8 olacak.

Kaynak: AA
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