Eğitimin teknoloji sahnesi kapılarını açtı

GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı, İstanbul Lüfti Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açtı.

GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı, İstanbul Lüfti Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açtı.

GESS Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, eğitim dünyasının önemli markalarının da yerini aldığı organizasyonu, 3 gün boyunca yaklaşık 50 ülkeden 3 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri ve sahipleri, yatırımcılar ve satın alma kararı veren yöneticiler ile eğitim sektörüne ürün, teknoloji, hizmet ve uygulama sunan tedarikçilerin bir araya geldiği GESS Türkiye 2023, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

-Dijital sınıflar ve robotik uygulamalar öne çıkıyor

Dünya çapında düzenlenen GESS fuar ve konferansları serisinin Türkiye ayağı, bu yıl Vodafone Business sponsorluğunda düzenleniyor.

24 Mayıs Çarşamba günü (bugün) kapılarını açan fuarda, tebeşirli klasik kara tahtaya yazılanı dijital ekrana aktaran yeni nesil akıllı tahtadan, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitim materyallerini sınıfta oluşturabilecekleri 3D yazıcı teknolojilerine, eğitimi pekiştiren robotik setlerden yeni nesil dijital sınıflara kadar pek çok teknoloji bir arada sergileniyor.

Fuarın, global ölçekli konferanslarında ise "Türkiye Özel Öğretim Kurumlarının Eğitim Gelişimindeki Gücü, Olağanüstü Haller Pedagojisi, Alfa Kuşağı İçin Dijital Gelecek, Sürdürülebilir Optimum Öğrenme Kültürü, Bulut ve Altyapı Teknolojileri, Kesintisiz ve Sürdürülebilir Eğitim" gibi başlıklar, GESS Türkiye Eğitimde Yenilikler Sahnesi'nde ele alınıyor.

Fuarın üçüncü günü Hackidhon heyecanı var

Bilişim Garajı tarafından düzenlenen ve öğrencilerin takım çalışması, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmesine imkan tanıyan Hackidhon yarışması, GESS Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 50'ye yakın takımın kendi yaş gruplarında üçer kişilik gruplar halinde katıldığı yarışmanın bu yılki problem sorusu "Sürdürülebilirlik" olacak. Takımlar, bu probleme, donanımsal veya yazılımsal bilişim araçlarını kullanarak uygun çözümler geliştirecek.