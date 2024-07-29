EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter: Vergide Adalet Sağlanmalı

İzmir'de "Global Finansal Piyasalar ve Türkiye Ekonomisinde Son Durum" başlıklı seminerde konuşan EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, vergi tabanı genişletilerek vergide adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, "Kurumlarda bağımsız yapılanma, hukukun üstünlüğü, veri ve bilgiye dayalı ekonomik çalışmalardan taviz verilmemelidir." dedi.

Seminer, EGİFED - Ege Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ve EGİAD - Ege Genç İş İnsanları işbirliği ile EGİAD Dernek Merkezi'nde gerçekleşti. Dr. Tolga Uysal'ın konuşmacı olduğu etkinliğe, EGİFED'e üye AKGİAD, BAGİAD, BANGİAD, DEGİAD, EGİAD, MAGİAD, NAZGİAD derneklerini temsilen Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, İzmir, Manisa, Nazilli'den genç iş insanları katıldı.

Toplantıya EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ev sahipliği yaptı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İlter, enflasyonun iş dünyası ve ekonomi üzerinde neden olduğu olumsuz baskıya değinerek, sürdürülebilir ve adil bir büyüme modeline ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Katma değere dayalı üretimi ön planda tutan, ihracatı destekleyen bir ekonomi politikasının çıkış noktası olacağını ifade eden İlter, "Ülkemizde satın alım gücü oldukça düştü. Piyasa ahlakı zedelendi. İş dünyası fiyat tutturmada zorlanıyor. Enflasyon yüzde 10'lara indirilene kadar üretim ve ihracat rahatlamayacak. Vergi tabanı genişletilerek vergide adalet sağlanmalıdır. Kurumlarda bağımsız yapılanma, hukukun üstünlüğü, veri ve bilgiye dayalı ekonomik çalışmalardan taviz verilmemelidir. Bu temel taşları tüm kurumlara taşımalıyız. Doğru ve yetkin insan kaynağı olmayan bir ulusun, muasır medeniyet seviyesine ulaşması mümkün değil. Eğitim gibi alanlarda politikaların daha katılımcı şekilde oluşturulması gerekir. Ancak yenilikçi çözümlerle bu zorlukların üzerinden gelebiliriz." dedi.

Dr. Tolga Uysal ise, dünya ve ülke ekonomi gündemindeki başlıklara değinerek ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. FED'den Eylül ayına ilişkin ilk faiz indirimi sinyali geldiğine değinen Uysal, ABD'de Trump'a suikast girişimi ve Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gelişmelerine dikkat çekerek, "Trump'ın oy oranı bu saldırı sonrası arttı. Kazanma olasılığı da yüzde 60'dan yüzde 66'ya çıktı. Ancak Biden'ın çekilmesi ve Harris'in aday olması, Trump'un kazanma olasılığını düşürdü." dedi.

Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış gözlemlendiğini ifade eden Uysal, "Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da özellikle Almanya'da büyüme oranlarını olumsuz etkiledi. Amerika bu süreçten karlı çıktı ve büyüme oranlarını korudu. Türkiye'nin büyüme tahmini ise IMF tarafından 2024 için yüzde 3,6; 2025 için yüzde 2,7. Türkiye'de TÜFE oranı Mayıs ayında 75,45, Haziran ayında yüzde 71,6 oldu. Rakamlar enflasyonun düşüş sürecine girdiğini gösteriyor, ancak Eylül ayındaki enflasyon rakamları düşüşle ilgili esas gösterge olacak." dedi.

G-20 ülkelerinin enflasyon oranlarında düşüşün devam ettiğini belirten Uysal, buna rağmen Dünya'da küresel enflasyonun hedeflerin üzerinde seyrettiğini kaydetti. Türkiye'de dezenflasyonun yılın 2. yarısında başlamasının öngörüldüğünü ifade eden Uysal, enflasyon yönelik yapılan Merkez Bankası tahminlerinin 2024 yıl sonu için yüzde 38, 2025 yıl sonu için yüzde 14 ve 2026 yıl sonu için yüzde 9 olduğunu vurguladı. - İZMİR