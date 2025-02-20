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EGİAD'dan Ekonomik Beklentiler ve Aktif-Pasif Yönetimi Toplantısı

EGİAD'dan Ekonomik Beklentiler ve Aktif-Pasif Yönetimi Toplantısı
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Ege Genç İş İnsanları Derneği EGİAD, ÜNLÜ & Co'nun katılımıyla 'Ekonomik Beklentiler ve Aktif-Pasif Yönetiminde Kilit Noktalar' toplantısı düzenledi. Toplantıda, güncel ekonomik gelişmelerin yanı sıra finansal planlama, risk yönetimi ve piyasa dinamikleri üzerinde duruldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği EGİAD, Türkiye'nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'nun bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunduğu "Ekonomik Beklentiler ve Aktif-Pasif Yönetiminde Kilit Noktalar" başlıklı toplantıya ev sahipliği yaptı.

Genç iş insanlarının yoğun ilgisiyle düzenlenen ve güncel ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği etkinlikte, DAHA Kurumsal Satış & Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen ve Ünlü Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tolga Kudaloğlu, katılımcılara finansal planlama, risk yönetimi ve piyasa dinamiklerine ilişkin önemli bilgiler sundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, derneğin önümüzdeki dönemdeki çalışma prensipleri ve vizyonuna dair bilgiler paylaştı. EGİAD olarak, yeni dönemde üyelerin gelişimini ve toplumsal etkiyi temel alan bir yaklaşımla faaliyet göstereceklerini, üyelerin her bir ticari başarının ardında "EGİAD Sayesinde" ifadesini duymak, toplumsal olarak ise üçüz dönüşüm çerçevesinde etki yapmak hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı. Özhelvacı, "Yenilikçi Yıkım" olarak adlandırılan sürecin hızlandığını, ekonomilerde ve iş dünyasında, eski ve verimsiz sistemlerin, iş modellerinin, teknolojilerin veya mesleklerin yerini hızla daha yenilikçi ve verimli olanların alacağını söyleyerek, bu sürece hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Finansal yönetim stratejileri konuşuldu

Konferansın ana teması olan ekonomik belirsizlikler ve şirketlerin finansal yönetim stratejileri konusunda açıklamalarda bulunan Özhelvacı, dünyadaki belirsizlikleri tanımlamak için yeni kavramların ortaya çıktığını ifade etti. Geleneksel VUCA (Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık, Muğlaklık) kavramının yanı sıra, yeni dönemde BANI (Kırılgan, Kaygılı, Doğrusal Olmayan, Anlaşılmaz) terimlerinin de kullanılmaya başlandığını belirtti. İş insanlarının mevcut ekonomik gelişmeler içinde riskleri iyi anlaması ve geleceğe yönelik doğru adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, küresel sistemde artan jeopolitik belirsizlikler, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesiyle gündeme gelebilecek ticaret savaşları ve dijital dönüşüm rekabetinin dünya ölçeğindeki ekonomik gelişmeleri belirleyen hususlar olduğunu vurguladı.

"Yatırım dostu politikalar çok önemli"

Özhelvacı, 2025 yılına yönelik ekonomik beklentileri de değerlendirerek, ülkemizde dezenflasyon sürecinin 2025 yılında hızlanarak artması için enflasyonla mücadelede daha etkin yöntemlere ihtiyaç olduğunun görüldüğünü belirtti. Sıkı para politikasının, mali politikalar ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek "Küresel rekabette geri kalmamak için ekonomik istikrar, öngörülebilir ve yatırım dostu politikaların kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"İnovasyon ve beceri odaklı bir eğitim kritik öneme sahip"

Teknolojik dönüşümün çok daha fazla önem kazandığını da belirten Özhelvacı, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretim süreçlerine entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, önümüzdeki ekonomik sürecin iş insanları için zorlukları ve fırsatları bir arada barındırdığını belirterek, EGİAD olarak bu süreçte üyelerinin yanında olacaklarını vurgulayarak, "EGİAD olarak, böyle bir belirsizlik ortamında, gelecek için daha az endişe duymak, geleceğin kazananları arasında yer alabilmek için dayanışma içinde olmanın, işletmelerimizin geleceğiyle ilgili kararlarda veriye ve bilgiye dayalı hareket etmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu. Özhelvacı toplantıda, yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra bir "toplumsal dönüşüm" süreci, dolayısı ile bir üçüz dönüşüm gerçekleştirmenin de önemli olduğu belirtilerek, bilim, inovasyon ve beceri odaklı bir eğitim sisteminin oluşturulmasının, ülkedeki ekonomik rekabet gücünü artıracak en kritik unsurlardan biri olduğu ifade etti.

Toplantının devamında Ünlü & Co yetkilileri, mevcut ekonomik şartlar altında şirketlerin aktif ve pasif yönetimi konusunda dikkat etmeleri gereken noktaları ele aldı. DAHA Kurumsal Satış & Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen ve Ünlü Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tolga Kudaloğlu, katılımcılara finansal planlama, risk yönetimi ve piyasa dinamiklerine ilişkin önemli bilgiler sundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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