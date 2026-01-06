EGİAD'dan 'Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda 2026 Perspektifi' semineri

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sosyal güvenlik ve iş hukuku alanında yürürlüğe giren yeni düzenlemeleri iş dünyasının gündemine taşıdı. "2026 Yılı Sosyal Güvenlik & İş Hukuku Düzenlemeleri ve İK Uygulamaları" başlıklı seminer, dernek merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Final Danışmanlık Kurucu Ortağı, SGK Eski Başmüfettişi ve Ankara, İzmir ile Manisa SGK Eski İl Müdürü Yavuz Kurt'un katılımıyla düzenlenen seminerde; 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri, istihdam teşviklerindeki dönüşüm, tamamlayıcı emeklilik sisteminin işverenlere etkileri, sigorta primleri ve idari para cezalarına ilişkin güncel uygulamalar kapsamlı biçimde ele alındı. Ayrıca yapay zeka ve dijitalleşmenin çalışma hayatına yansımaları ile sağlık sektöründeki gelişmelerin sosyal güvenlik boyutu da çok yönlü olarak değerlendirildi.

Mevzuata uyum artık rekabet avantajı

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, çalışma hayatının giderek daha karmaşık ve stratejik bir yapıya evrildiğine dikkat çekerek, 2026 yılıyla birlikte devreye giren düzenlemelerin işverenler açısından yalnızca yeni yükümlülükler değil, doğru yönetildiğinde önemli rekabet avantajları da sunduğunu vurguladı. Başkan konuşmasında; esnek çalışma modelleri, uzaktan çalışma ve yapay zeka destekli süreçlerin, sosyal güvenlikten iş hukukuna ve insan kaynakları yönetimine kadar pek çok alanda köklü dönüşümleri beraberinde getirdiğini ifade etti.

İnsan kaynağı, hukuki güvenlik ve kurumsal sürdürülebilirlik vurgusu

EGİAD olarak üyelerin yalnızca bugünün değil, yarının çalışma hayatına da hazırlanmasını önemsediklerini belirten Özhelvacı, mevzuata uyumun artık bir zorunluluğun ötesinde kurumsal sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini dile getirdi. Doğru bilgiyle yönetilen insan kaynakları süreçlerinin, işletmelere hukuki güvenlik sağlarken, yöneticilere de stratejik bir bakış açısı kazandırdığını vurguladı.

"Artık sadece büyümek yetmiyor, öngörmek gerekiyor

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı şöyle konuştu: "Bugün çalışma hayatı; mevzuat değişiklikleri, dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve sosyal güvenlik sistemlerindeki dönüşümle birlikte hiç olmadığı kadar karmaşık, çok boyutlu ve stratejik bir yapıya evrilmiş durumda. Özellikle 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, işverenler açısından yalnızca yeni yükümlülükler değil; aynı zamanda doğru yönetildiğinde rekabet avantajı yaratabilecek önemli fırsatlar da barındırıyor. Artık sadece üretmek ya da büyümek yetmiyor. Aynı zamanda öngörmek, riskleri yönetmek ve insan kaynağını geleceğe hazırlamak gerekiyor. Esnek çalışma modelleri, uzaktan çalışma, yapay zeka destekli süreçler ve yeni nesil istihdam biçimleri; sosyal güvenlikten iş hukukuna, insan kaynakları yönetiminden kurumsal sorumluluğa kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor. Veriler bize gösteriyor ki, Türkiye'de iş gücünün önemli bir bölümü artık klasik çalışma modellerinin dışında istihdam ediliyor. Bu dönüşüm, işverenlerin SGK uygulamaları, teşvik mekanizmaları, prim yükümlülükleri ve denetim süreçlerine çok daha bilinçli ve proaktif yaklaşmasını zorunlu kılıyor. Aksi halde, iyi niyetle atılan adımlar dahi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. İşte tam da bu noktada; mevzuatın doğru okunması, güncel uygulamaların uzman isimlerden dinlenmesi ve insan kaynakları süreçlerinin sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetilmesi büyük önem taşıyor."

İK profesyonellerinden yoğun ilgi

Seminerde katılımcılar, 7566 sayılı yasa kapsamında yapılan değişikliklerden denetim süreçlerine, teşvik mekanizmalarından risk yönetimine kadar pek çok konuda güncel ve uygulamaya dönük bilgiler edinme fırsatı buldu. Etkinlik, özellikle üye şirketlerin insan kaynakları profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gördü. - İZMİR