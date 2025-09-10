Haberler

EgeYapı GYO, Beyoğlu'nda Yeni Proje İçin Yapı Ruhsatını Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Beyoğlu Hasköy'de geliştireceği yeni projenin yapı ruhsatını aldı. Proje, tarihsel dokuyu modern yaşamla birleştirerek sosyal yaşam alanları ve yatırım potansiyeliyle dikkat çekiyor.

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (EgeYapı GYO), Beyoğlu Hasköy'de geliştireceği yeni projesinin yapı ruhsatını aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EgeYapı GYO portföyünde önemli yer tutan projenin inşaatına başlanıyor.

Tarihi dokunun içinde, merkezi konumda hayata geçirilecek proje, mimari yaklaşımı, sosyal yaşam alanları ve yatırım potansiyeliyle öne çıkıyor.

Beyoğlu'nun tarihi kimliğini modern yaşam anlayışıyla buluşturan proje, sunduğu olanaklar, sosyal donatılar ve merkezi lokasyon avantajıyla dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, projenin yapı ruhsatı almasının, portföylerinin değerini güçlendiren ve yatırımcılarına uzun vadeli güven sağlayan stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Güneş, İstanbul'un merkezinde hayata geçirilen projenin, bulunduğu bölgenin gelişimine katkı sunarken yatırımcıları açısından da önemli bir güven göstergesi olduğunu ifade ederek, "EgeYapı GYO olarak, güçlü projelerle yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

İsrail'in vurduğu ülkeden tehdit geldi: Yakında açıklayacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiası

CHP'den istifa eden başkanvekili AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.