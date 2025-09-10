EgeYapı GYO, Beyoğlu'nda Yeni Proje İçin Yapı Ruhsatını Aldı

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (EgeYapı GYO), Beyoğlu Hasköy'de geliştireceği yeni projesinin yapı ruhsatını aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EgeYapı GYO portföyünde önemli yer tutan projenin inşaatına başlanıyor.

Tarihi dokunun içinde, merkezi konumda hayata geçirilecek proje, mimari yaklaşımı, sosyal yaşam alanları ve yatırım potansiyeliyle öne çıkıyor.

Beyoğlu'nun tarihi kimliğini modern yaşam anlayışıyla buluşturan proje, sunduğu olanaklar, sosyal donatılar ve merkezi lokasyon avantajıyla dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, projenin yapı ruhsatı almasının, portföylerinin değerini güçlendiren ve yatırımcılarına uzun vadeli güven sağlayan stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Güneş, İstanbul'un merkezinde hayata geçirilen projenin, bulunduğu bölgenin gelişimine katkı sunarken yatırımcıları açısından da önemli bir güven göstergesi olduğunu ifade ederek, "EgeYapı GYO olarak, güçlü projelerle yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.