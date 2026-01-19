Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Alimoğlu'ndan 'Maden Yasası' Yorumu: "Her Genelge Sektörün Sırtına Yeni Bir Yük Bindiriyor"

(İZMİR) - Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, yeni maden yasasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülke menfaati ama sektör açısından sektörün önü açılmıyor. Her genelge, sektörün üzerine yeni bir yük getiriyor" dedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2025 yılı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verirken yabancı işçi kararları ve maden yasası değişikliklerinin üreticiyi zor duruma soktuğunu belirtti.

"2024 yılına göre yüzde 3'lük artış yaşandı"

2025 yılına ait ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Alimoğlu, "Maden sektörümüz, 2025 yılında 6,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, 2024 yılına göre yüzde 3'lük bir artış kaydetti. Bu rakamın yaklaşık üçte biri, yani 2 milyar dolarlık kısmı doğal taş ihracatından geldi. Madencilik sektörümüz diğer sektörlere sağladığı destekle 60 milyar dolarlık bir katma değeri Türk ekonomisine kazandırıyor" dedi.

Alimoğlu, şunları kaydetti:

En büyük artış Çin'de

"Birliğimizin 2025 yılı ihracatı yüzde 6'lık bir artışla 1,38 milyar dolara ulaştı. Bu başarımızda en büyük payı yüzde 9'luk artışla 704 milyon dolardan 771 milyon dolara çıkan doğal taş oluşturdu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Çin, ABD ve İspanya, birliğimizin en çok ihracat yaptığı ilk üç ülke oldu. Çin'e ihracatımız yüzde 12, ABD'ye yüzde 7 artarken, İspanya'ya yüzde 3'lük bir düşüş yaşandı.

"Çin'e ihracatımız yüzde 29 arttı"

Doğal taş ihracatımızda ABD, Çin ve Fransa ilk üç sırada yer aldı. ABD'ye ihracatımız yüzde 8 artarak 217 milyon dolardan 235 milyon dolara, Çin'e ihracatımız yüzde 29 artarak 80 milyon dolardan 103 milyon dolara, Fransa'ya olan ihracatımız yüzde 7 artarak 43 milyon dolardan 46 milyon dolara yükseldi."

"Üretim kapasitemizi ve istihdamımızı olumsuz etkiliyor"

Sektörde yaşanan sorunlara değinen Alimoğlu, "İhracat rakamlarımızdaki küçük artışa rağmen, sektörümüzün önünde iki önemli engel var. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, merkezi farklı bir ilde olan ocak veya üretim tesisleri için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenememesi, üretim kapasitemizi ve istihdamımızı olumsuz etkiliyor. Maden sektörüne yönelik olumsuz algı, yatırım iştahını ve sosyal kabulü zayıflatmaktadır" dedi.

"Yeni iş bağlantılarına zemin hazırladık"

Alimoğlu, birliğin yeni projelerine ilişkin bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik koşulların tüm dünyada zorlayıcı olduğu 2025 yılında sektörümüzü güçlendirmek adına yoğun çalışmalar yürüttük. Las Vegas, Los Angeles, Londra, Kenya ve Meksika'ya başarılı ticaret heyetleri düzenledik. Dünyanın önemli doğal taş fuarlarından Marble İzmir'de üyelerimizle bir araya gelerek yeni iş bağlantılarına zemin hazırladık. Güney Kore, Azerbaycan, Hindistan, Suudi Arabistan ve Fransa'dan önemli alıcıları ağırladık. 2025 yılında Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Ur-Ge Projesini başlattık. Giderek uluslararası niteliği artan Xiamen Fuarı ile Avustralya, Singapur ve Vietnam başta olmak üzere tüm Asya-Pasifik ülkelerinden ithalatçılarla ihracatçılarımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz."

"İhracatımızı 2026 yılında 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Birlik seçimleri için yeni dönemde aday olduğunu da açıklayan Alimoğlu, "2026 yılı ihracatçı birliklerinde seçimli genel kurul yılı. 2022 yılında Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerimizin teveccühüyle Başkan seçilmiştim. Görev süremizde pandeminin etkilerinin hissedildiği, Türkiye'de dezenflasyon politikalarının uygulandığı, döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kaldığı ve rekabetçilikte zorlanılan bir dönem yaşandı. Buna karşın 2021 yılında 1 milyar 80 milyon dolar olarak devraldığımız ihracat rakamını 1 milyar 380 milyon dolara çıkarmayı başardık. Önümüzdeki 4 yıl için Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na bir dönem daha aday olduğumu belirtmek isterim. 2026 yılı için 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğimiz ihracatımızın 2030 yılında görevi devrederken 2 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak, Türk Doğaltaşını tanıtmak ve her bir üyemizin küresel pazarlarda daha görünür ve güçlü olması için dünyanın her yerinde olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Siyasi etkilere göre artıyor ya da düşüyor"

Alimoğlu, "İhracatımız, her türlü siyasi etkilere göre artıyor ya da bazı ülkelerde de siyasi etkilere göre düşüyor. Biz ihracatçılar olarak her türlü ülkeye gidip tanıtımlarımızı yapıyoruz. Oradaki ticari atmosfere göre çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Çalışan yabancı işçilerimizin hemen ülkeyi terk etmesi gerekiyor"

Alimoğlu, "Çalışan yabancı işçilerimizin hemen ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Bunun için Afyon'da Valilik ve Göç İdaresi çalışmalar başlatmış. Acı bir durum. Ufak çaptaki mermerci bir şey itiraf etti. 'Ben 25 kişiyi çalıştırıyorum 20'si yabancı. Siz bunları gönderirseniz ne yapacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

"Sektörün önü açılmıyor"

Maden yasasında yapılan değişikliklerin üreticiyi zor duruma soktuğunu belirten Alimoğlu, "Orman Bakanlığı'nın 16. Maddesi ve yeni maden yasası olsun... Ülke menfaati ama sektör açısından sektörün önü açılmıyor. Her genelge, sektörün üzerine yeni bir yük getiriyor" diye konuştu.