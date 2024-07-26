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Ege İhracatçı Birlikleri 2024 İlk Yarı İhracat Rakamlarını Açıkladı

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Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB), 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatı 9 milyar 21 milyon dolar oldu. Egeli ihracatçılar, 2024'ün ilk yarısında 200 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 108 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB), 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatı 9 milyar 21 milyon dolar oldu. Egeli ihracatçılar, 2024'ün ilk yarısında 200 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 108 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "En büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği, ABD ve Çin rekabetiyle mücadele etmek, küresel sahnede daha iddialı bir AB vizyonunu oluşturmak için Yeşil Mutabakat ile 'Buy European' stratejisini güçlendiriyor. 2024'ün ilk yarısında AB 4,6 milyar dolarla ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturdu. 6 aylık ihracatımızda Avrupa kıtasının payı yüzde 51 olarak kayıtlara geçti. Amerika ülkelerine yüzde 8 artışla 1,1 milyar dolar, Orta Doğu ülkelerine 979 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 2 artışla 689 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkeleri 579 milyon dolar, Serbest Bölgelere yüzde 12 artışla 183 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine 178 milyon dolar ihracatımız var. Almanya 912 milyon dolar, ABD yüzde 3 artışla 791 milyon dolar, İtalya 517 milyon dolar, İspanya 507 milyon dolar, Birleşik Krallık yüzde 8 artışla 461 milyon dolar, Hollanda'ya yüzde 9 artışla 383 milyon dolar, Fransa'ya 365 milyon dolar, Rusya'ya 256 milyon dolar ihracatla ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

2024'ün ilk yarısında Çin'e ihracatta yüzde 66 artış

Başkan Eskinazi, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat artışı gösterdiği Asya-Okyanusya ülkelerine yüzde 17 artışla 637 milyon dolar ihracat yaptıklarına değindi. Eskinazi, "Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler stratejisiyle belirlediği 18 ülkenin 11'ine ihracatımızda belirgin artışlar yaşadık. EİB olarak Uzak Doğu ülkeleriyle ihracatımız incelendiğinde; artık sadece tekstil ve tüketim malları dışında elektrikli otomobilden, yenilenebilir enerji endüstrisine, hammadde piyasasına, birçok gelecek teknolojisi ve stratejik ürünün her bir segmentine hakim durumda olan Çin'e yüzde 66 artışla 211 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Japonya'ya yüzde 28 artışla 77 milyon dolar, Güney Kore'ye 26 milyon dolar, Hong Kong'a 11 milyon dolar, Tayvan'a 9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Güney Asya'da ihracatımızı Hindistan'a yüzde 3 artışla 56 milyon dolar, Pakistan'a yüzde 48 artışla 27 milyon dolar, Bangladeş'e yüzde 39 artışla 20 milyon dolar büyüttük. Asya Pasifik bölgesinde ise Vietnam'a 32 milyon dolar, Malezya'ya 20 milyon dolar, Tayland'a yüzde 35 artışla 11 milyon dolar, Filipinler'e 8 milyon dolar, Singapur'a yüzde 15 artışla 8 milyon dolar ihracat yaptık." diye konuştu.

Ülkelere yapılan ihracat rakamları

Ege Bölgesi'nde mobilya kağıt orman ürünleri ve mamulleri sektörünün ihracatında birinci ülke yüzde 60 artışla 28 milyon dolarla ABD oldu. Demir çelik sektörü 2024'ün ilk yarısında en fazla ihracatı 149 milyon dolarla Almanya'ya, deri ve deri mamulleri sektörü 11 milyon dolarla Almanya'ya, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 144 milyon dolarla İspanya'ya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yüzde 89 artışla 84 milyon dolarla Cezayir'e, kuru meyve ve mamulleri sektörü 26 artışla 76 milyon dolarla Birleşik Krallık'a, maden sektörü yüzde 167 artışla 153 milyon dolarla Çin'e, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü 95 milyon dolarla ABD'ye, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri sektörü yüzde 8 artışla 96 milyon dolarla İtalya'ya, tekstil ve hammaddeleri sektörü 21 milyon dolarla Çin'e, tütün sektörü yüzde 16 artışla 62 milyon dolarla Irak'a, zeytin zeytinyağı sektörü 80 milyon dolarla İspanya'ya ihracat gerçekleştirdi.

İzmir ve Manisa'nın ihracatında Almanya, Denizli'nin ihracatında Birleşik Krallık, Aydın'ın ihracatında İtalya, Muğla'nın ihracatında Rusya, Balıkesir'in ihracatında ABD, Kütahya'nın ihracatında İtalya, Uşak ve Afyonkarahisar'ın ihracatında ABD birinci sırada yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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