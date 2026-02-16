Haberler

Ege'de en fazla hazır giyim ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

Ege'de en fazla hazır giyim ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi
Güncelleme:
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ihracatta 2 milyon doları aşan 67 firmayı ödüllendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın önemine vurgu yaparak Türkiye'nin hedefini ilk 10 ihracatçı ülkeden biri olma olarak belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ekonomisinin ihracatının geçen yıl yüzde 4,5 artışla kapattığını söyledi.

İhracatın önemine değinen Gültepe, "Amacımız, hedefimiz belli. Orta vadede Türkiye'yi dünyada ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına koyabilmek. Onun için de diyoruz ki; yüzde 4,5'lar, yüzde 2,5'lar ve yüzde 3'ler yani tek rakamlı artışlar bize yetmez. Mutlak suretle çift rakamlarda artış olması lazım. Onu da bütün sektörlerin yapması lazım. O yüzden tek amacımız bu. Tek niyetimiz bu. Onun için de farklı bir şekilde mücadele etmek gerekiyor." dedi.

Gültepe, hazır giyim sektörünün son 3 yılda güç kaybeden bir sektör olduğunu, yaklaşık 21 milyar dolardan, 17 milyar dolara düştüğünü ifade etti.

İstişare ile ortak akılla üretime dayalı politikaların daha hızlı devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe, "Kur, şimdiye kadar bence yapacağını yaptı ve düşmüyor. Yüzde 30, 31, üç yıldan beri geldiği nokta bu. Başka şeyleri devreye sokmak lazım. Önümüzdeki dönemlerde hazır giyim ve benzer üretim sektörleriyle ilgili mücadelelerimiz devam edecek. Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 2 bin 500 lira olan desteği, 3 bin 500 liraya çıkardılar. KOBİ'ler dışında diğer firmaların da almasını sağladılar. Yüzde 3 döviz dönüşüm desteği. İşte 1250 lira civarında olan asgari ücret desteğinin 2 bin 500 liraya çıkarılması ama diyoruz ki bunlar yetmez. Bunları çoğaltmak lazım."

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise ihracatta 2 milyon dolar barajını aşan firmaları kutladı.

2026 yılı için değerlendirmelerde bulunan Sertbaş, "2026 yılında katma değerli üretim, tasarım, markalaşma, sürdürülebilir dönüşüme uyum ve dijitalleşmeye yatırımlar yaparak ihracatta toparlanmayı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Tören sonunda Gültepe ve Sertbaş tarafından 39 firmaya bronz, 19 firmaya gümüş, 7 firmaya altın ve 2 firmaya platin ödül takdim edildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Ekonomi
