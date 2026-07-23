Ege'de yaş meyve sebze ihracatı ilk yarıda 572 milyon dolara ulaştı

Narenciyeden incire, üzümden salça ve turşuya kadar yüzü aşkın ürünü dünya pazarlarına ulaştıran Egeli yaş meyve sebze ihracatçıları ocak-haziran döneminde 572 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılını sektör adına başarılı bir yıl olarak değerlendirdiklerini, 128 ülkeye 1 milyar 231 milyon dolarlık yaş meyve, sebze ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu yıla da güçlü bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Balık, geçen yılın ocak-haziran döneminde 559 milyon dolar olan ihracatın 2026 yılının aynı döneminde 572 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Cengiz Balık, küresel ekonomideki tüm belirsizliklere ve lojistik zorluklara rağmen elde edilen bu artışın sektörün dayanıklılığının ve üyelerinin azminin en somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde yaş meyve ve sebze grubunda en fazla ihraç ettiğimiz ürünler kiraz, domates, mandalina ve şeftali olmuştur. Özellikle kirazda ulaştığımız kalite ve pazar çeşitliliği, Türk kirazını dünya sofralarının aranan ürünü haline getirmiştir. Meyve sebze mamulleri grubunda ise kuru domates, kornişon turşusu, biber turşusu, sebze konserveleri ve elma suyu ihracatımızın lokomotif ürünleri olmuştur. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler sıralamasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere ve Hollanda ilk beş sırada yer almaktadır. Bu tablo, hem geleneksel pazarlarımızdaki güçlü konumumuzu koruduğumuzu hem de okyanus ötesi pazarlarda kalıcı bir varlık oluşturduğumuzu göstermektedir."

Türkiye'den Çin'e kiraz ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, bu kapsamda Çin heyetinin 22-28 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktaran Balık, heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda Çin makamlarının Türkiye'den kiraz ithalatına yeniden izin vermesini beklediklerini bildirdi.

Balık, yılda yaklaşık 600 bin ton kiraz ithal eden ve dünyanın en büyük kiraz ithalatçısı konumundaki Çin pazarının açılması sürecinin olumlu sonuçlanmasının, Türk kirazına yepyeni bir ufuk açacağına inandıklarını ifade etti.