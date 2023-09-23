Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Er-Bakır'ı ziyaret etti

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Eylül ayı toplantısını Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu üyeleri, firmanın Amerika'daki tesisi, ihracat verileri, üretimleri, projeleri, enerji yatırımları konuları ile ilgili bilgi aldı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi, EDDMİB 2022 yılı ihracatında 2. sırada yer alan Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. ve Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri AŞ'nin Genel Müdürü Macit TAŞKIN'ın davetleriyle gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı ve fabrika ziyareti daveti için teşekkür eden EDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan "Bölgemiz, ülkemiz hatta tüm Dünya çapında önemli bir değer olan ve bakır ürünleri üretimi ve ihracatı gerçekleştiren sayılı firmalardan olan Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. ve Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri AŞ firmalarına gerçekleştirdiğimiz ziyarette gördük ki ar&ge çalışmaları bir firmanın başarısının katlayarak artırmasında çok büyük etken. 4000'in üzerinde farklı ürün üretimi yapan, saç telinin yarısı inceliğinde bakır tel üretmeyi başaran Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. ve Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri AŞ firmaları ve Genel Müdürleri Macit Taşkın'ın yönetim kurulumuzda yer almasından gurur duyuyor bizlere ve ülkemize sağladıkları değerlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ABD'de 70 milyon dolarlık yatırımla en büyük Türk yatırımı oldu"

EDDMİB Yönetim Kurulu'na, tesislerine gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Macit Taşkın, "1981 yılında bakır tel üretmek amacı ile Erikoğlu ailesi tarafından Denizli şehrinde kurulan firmamız, 42 yıldır sektörde üretimini sürdürmekte. Kurulduğu günden bu yana giderek artan üretim kapasitesi ve satış portföyü ile Erbakır, bugün 800'e yakın çalışanı ve 2022 yılında gerçekleştirdiği 156.000 tonluk bakır tel üretimi ile Türkiye'nin bakır sektöründe lider firmaları arasında yer almaya devam ediyor. Ülkemizden ve Dünya'nın birçok ülkesinden tedarik ettiğimiz katot ile başlayan üretim yolcuğumuz, çeşitli üretim proseslerinden sonra 0,05mm kalınlığa kadar incelterek müşteri taleplerine uygun şekilde sonlanıyor. İş ortaklarımız arasında beyaz eşya, otomotiv, enerji ve data sektörüne kablo üretim yapan firmalar mevcut olup, 2017 yılında bakır alaşımı üretimine yönelik yapılan yatırımımız ile demiryolu sektöründe de öncü olmaya başladık. 2014 yılında ABD/Santa Terasa eyaletinde faaliyete geçen CN WIRE üretim tesisimiz, 70 milyon dolarlık yatırım bütçesi ile Türkiye'nin ABD'deki en büyük yerli sermayeli Türk şirketi unvanına sahip oldu." diyerek üretim ve yatırımları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

"Yatırımlarımız devam ediyor"

Taşkın devam eden yatırımlarından bahsederek, "180.000 tonluk mevcut üretim kapasitemizi arttırmak adına makine yatırımlarımız devam ederken, güneş panellerinde kullanılan Ribon Wire(Yassı tel) üretimi için AR-GE çalışmalarımız tamamlandı." dedi. Sözlerine devam eden Taşkın "Fabrikamızda bulunan anod döküm ve elektroliz tesislerimiz ile kendi iç hurdalarımızın ve müşterimizin hurdalarının geri dönüşümü sağlayarak bakır gibi değerli bir emtianın yeniden geri kazanılmasına da katkı sağlıyoruz. Ayrıca kendi holding bünyemizde yer alan iştirakimiz olan Arenko Elektrik Üretim A.Ş'den elektrik kullanımı sırasında destek alıyoruz. 2021 yılında Anadolu 500'de ihracatı en yüksek 1. Şirket ödülünü kazanan şirketimiz, başta Avrupa olmak üzere toplam satışlarının %45-50'ye yakınını ihracat yoluyla gerçekleştirerek ihracat rakamları ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Yönetim Kurulunda yer aldığımız ve 2022 yılı ihracatında 2. Sırada yer aldığımız Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'ne de tesisimize gerçekleştirdikleri ziyaret için çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR