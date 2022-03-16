Ege Bölgesi'nde mobilya, kağıt ve orman ürünlerindeki "ihracat yıldızları" ödüllendirildi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılındaki 790 milyon dolarlık ihracatına en büyük katkıyı sağlayan 20 üyesine "İhracatın Yıldızları Ödülü" verdi.

Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen ödül töreni öncesi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, güncel ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, törende yaptığı konuşmada, mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünlerin kümelendiği sektörün Türkiye geneli ihracatında 7 milyar doları geçtiğini, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin de 790 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdiğini söyledi.

Odun dışı orman ürünleri ihracatında Türkiye lideri olduklarını vurgulayan Eskinazi, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, tasarım, Ar-Ge projelerini hayata geçiren sektör liderlerine teşekkür etti.

İhracatta ilk sıradaki ülkeler İngiltere ve Almanya

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, dünyada lojistikte ciddi sıkıntılar olduğunu, Türkiye'nin de bu durumu çok iyi değerlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin ihracat devi Çin'e karşı en büyük avantajının lojistik konumu olduğuna dikkati çeken Yağcı, " Kekik, defne ve ada çayı katma değerli ürünlerimiz. Türkiye'nin kekik ve defne ihracatının tamamı Ege'den yapılıyor. Aynı zamanda dünyadaki en büyük pay da bizim. Pandemi döneminde böyle katma değeri çok yüksek ürünlere sahip olmanın önemini gördük. En büyük üreticimiz Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı ile yeni kekik üretim sahaları açıyoruz. Beklentimiz; üreticilerimizin daha bilinçli ve verimli üretim yapması, ürünlerini hasat etmesi. Kendi içimizde de ürün çeşitlendirmesi yapmalıyız." dedi.

Yağcı, kağıt mamullerinin bir diğer lokomotif sektör olduğunu aktararak, endüstriyel plantasyonun kağıt başta olmak üzere tüm sektörler için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin selüloz üretimine geçmesi gerektiğinin kaydeden Yağcı, "Dünyada mobilyada en büyük 8'inci ihracatçıyız. Hem tasarım hem de lojistik avantajımızı değerlendirerek ilk 5'e girmek istiyoruz. Tasarım Merkezi kurulması konusunda çalışmalar yapıyoruz. 2017'den 2020'ye kadar olan 4 yıllık dönemde birliğimizin toplam ihracat artış oranı yüzde 30 iken, ürün bazında baktığımızda odun dışında yüzde 20, kağıtta yüzde 19, mobilyada yüzde 128 olarak gerçekleşti. ABD'nin 50 milyar doların üzerinde ithalatı var. Payımızı tasarım, lojistik ve tanıtımla artırmayı hedefliyoruz. İhracatımızda ilk sıralardaki ülkeler; İngiltere, Almanya, Hollanda ve İsrail." diye konuştu.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç ise başarının sürdürülebilir olması için 4 ihracatçı birliği olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Törende, İhracatın Yıldızları Ödülleri sahiplerine verildi, ayrıca 2018-2022 yılları arasında sektörlere destek veren basın kuruluşları da ödüllendirildi.