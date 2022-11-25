"Efsane cuma" indirimlerinin kurbanı olmayın! KVKK'dan vatandaşlara 10 kritik uyarı

Vatandaşların heyecanla beklediği ve "efsane kasım", "efsane cuma" gibi farklı isimlerle anılan indirim kampanyaları başladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internetten alışverişin arttığı dönem için bir dizi uyarıda bulundu. İşte dolandırılmamak için dikkat etmeniz gerekenler.