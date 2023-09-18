Edremit Ticaret Odası Yönetimi Balıkesir Valisi'ni Ziyaret Etti

Edremit Ticaret Odası yönetimi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Edremit Körfezi'nin geçim kaynağı olan turizm, tarım ve sanayi sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.