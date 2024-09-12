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Edremit Ticaret Odası Sahte Zeytinyağına Savaş Açtı

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Edremit Ticaret Odası, Edremit Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünlerde sahtecilikle mücadele etmeye başladı. Başkan Ahmet Çetin, sahte zeytinyağlarının e-ticaret sitelerinde satıldığını belirterek vatandaşları uyardı.

Edremit Ticaret Odası sahte zeytinyağına adeta savaş açtı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "Edremit Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünlerde sahtecilik yapılmaması konusunda mücadelemize başladık" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni dönem zeytin hasadı yaklaşırken bazı e-ticaret sitelerinde çok ucuza sahte zeytinyağları satıldığını ifade eden Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin vatandaşları uyardı. Çetin sahtecilikle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "Edremit Ticaret Odamıza ait Edremit Zeytinyağı coğrafi işaretimiz var. Bu coğrafi işaretimiz aynı zamanda Avrupa Birliği tescilli. Tabii ki zeytinyağı çok kıymetli bir ürün. Son dönemlerde de vatandaşlarımızın özellikle ucuz zeytinyağına ulaşması anlamında maalesef ki içinde zeytinyağı olmayan ya da tağşişle karıştırılmış, zeytinyağı esanslı, çok ucuza mal edilmiş ya da çok ucuza piyasaya sunulan yağlar görmeye başladık. Burada da Edremit Zeytinyağı isminin kullanıldığını tespit ettik. Tespit ettiğimiz firmalara, ulusal e-ticaret sitelerinde olmak üzere diğer piyasada da olan firmalara biz noter tespitleri yaparak tebligatlarımızı gönderdik. Edremit Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünlerde sahtecilik yapılmaması konusunda mücadelemize başladık. Aynı zamanda bu firmaları da Ticaret Bakanlığı'na şikayet ettik."dedi.

Özellikle e ticaret ve sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda vatandaşları çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Çetin, "Burada hukuk birimimiz bütün çalışmaları titizlikle hazırladı. Bizler de vatandaşımız gerçek Edremit Zeytinyağı tüketmesi için bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu sadece bizim hep yapabileceğimiz mücadele edebileceğimiz sadece odamızın yapabileceği bir şey değil. Topyekün bir mücadele gerekiyor bu konuda diğer kurumlarla beraber ortak bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle coğrafi işaretli ürünleri tercih etmelerini rica ediyoruz. Şu anda 30'a yakın firma tespit ettik. E-ticaret ve sosyal medyada gördüğümüz ve piyasada gördüğümüz bu firmalara gerekli tebligatları yaptık. Yani özellikle sosyal medyada yapılan satışlarda gerçekten içinde zeytinyağı bulunmayan insan sağlığına çok derece, son derece zararlı yağlar satılabiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmelerini, markaları, ürünleri tercih etmelerini ve coğrafi işareti, mümkünse coğrafi işareti ürünleri tercih etmelerini rica ediyoruz bu konuda" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ahmet Çetin Zeytinyağı Edremit Ekonomi Güncel Zeytin Tarım

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