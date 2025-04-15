Edremit Ticaret Odası Başkanı Havalimanının Önemi Vurguladı

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Genel Sekreter Recep Akgün, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ziyaret, Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Heyet, havalimanının mevcut durumu, kapasitesi ve bölge ekonomisine sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında havalimanının bölge turizmi ve ticaretine yönelik potansiyeli de değerlendirildi. Taraflar, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak ortak projeler konusunda istişarelerde bulundu.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, havalimanının bölge için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Havalimanının daha etkin kullanımı, bölgemizin kalkınması adına büyük önem taşıyor," dedi. - BALIKESİR