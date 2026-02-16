Haberler

Edremit Ticaret Odası Heyeti, Aydın'da fuara katıldı

Güncelleme:
Edremit Ticaret Odası heyeti, 13. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na katılarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve güncel gelişmeleri inceledi.

Edremit Ticaret Odası heyeti, tarım, gıda ve hayvancılık sektörünün önemli organizasyonları arasında yer alan 13. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na katılım sağladı.

Edinilen bilgiye göre, odayı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rifat Ertaş, Meclis Başkan Yardımcısı Ercan Tanuç ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kara fuarda yer aldı. Heyet, fuar kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek tarım, gıda ve hayvancılık alanındaki yenilikleri ve güncel gelişmeleri yerinde inceledi.

Fuara ev sahipliği yapan Aydın Ticaret Borsası ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'a nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
