Almanya'ya turizm ve ticaret ziyareti

Balıkesir'in Edremit ilçesi, turizmi canlandırmak ve Avrupa ile ticari ilişkileri güçlendirmek için Almanya'nın Düsseldorf şehrine iş gezisi düzenledi. Edremit Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaret ile turist sayısının artırılması hedefleniyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizmi canlandırmak, Avrupa'dan bölgeye olan uçuşları artırmak ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Almanya'nın Düsseldorf şehrine Edremit Ticaret Odası tarafından geniş katılımlı bir iş gezisi düzenlendi.

Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından 24-26 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Fest'Olive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde ağırlanan Alman seyahat acenteleri ile başlayan ziyaretlerin devamı niteliğindeki ziyaret, 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. COOP TRR ve TÜRSAB Çanakkale- Balıkesir Bölge Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen gezide; turizm sezonunun uzatılması, turist sayısının artırılması ve iki bölge arasında güçlü ticari ağların kurulması hedeflendi.

Düsseldorf programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Kocaseyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizm Destinasyon Yönetim Birimi Başkanı Esra Karakoç, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin katılım sağladı.

Ayrıca heyette; Meclis Başkan Yardımcıları Ercan Tanuç ve Barış Sözeri, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Şık, Gökhan Yeler, Savaş Can, Sezgin Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı Fatih Ergün, Meclis Üyesi Atamer Ulusoy, Tarım ve Hayvancılık Meslek Komitesi Başkanı Halil Aktay, ETO Genel Sekreter Yardımcısı Adil Oklu ile Dış Ticaret/Üye İlişkileri Sorumlusu Tuna Salon da yer aldı. - BALIKESİR

