Edremit'te Kurban Bayramı Turizm Hazırlıkları Tamamlandı

Edremit'te Kurban Bayramı Turizm Hazırlıkları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otellerin doluluk oranları yüzde 60'a ulaşırken, Kurban Bayramı için tam doluluk bekleniyor. Edremit, Kuzey Ege'nin yeni turizm merkezi olarak öne çıkıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizmciler Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki otellerde doluluk oranları şimdiden yüzde 60'lara ulaşırken, bayram tatilinde tam doluluğa ulaşılması bekleniyor.

Kuzey Ege'nin yeni turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "Edremit, Kuzey Ege'nin tam merkezinde bir alışveriş, iş ve finans merkezi konumunda. Bergama'dan Truva'ya uzanan geniş bir coğrafyada yer alan bu bölge, Kaz Dağları ve Madra Dağı eteklerinde yeni bir turizm merkezi haline geliyor. Bizim bölgemiz iç turizm odaklı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden iç turizmi için misafirlerimiz gelecek. Otellerimiz hazır. Şu anda yüzde 50-60 oranında doluluk var, bayramla birlikte tam doluluğa ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Adrina Termal Otel Genel Müdürü Ceyhun Özhan ise yaptığı açıklamada, "Şu an rezervasyonlarımız yüzde 55-60 bandında. Bayrama kadar bu oranın yüzde 80-85 seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Bölgenin İstanbul ve diğer metropollere yakınlığı, denizi, termali ve doğal güzellikleri tatilciler için cazip hale geliyor. Tatilin uzun olması turizm açısından her zaman daha faydalı olurdu. Kamu kadar özel sektör çalışanları da tatil için fırsat kolluyor" şeklinde konuştu.

Yetkililer, başta Kaz Dağları ve termal tesisler olmak üzere Ayvalık, Cunda, Güre, Bergama ve Çanakkale gibi önemli destinasyonlara yoğun talep beklediklerini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.