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Edremit'te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit'te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı

Ekonomi Haberleri

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından ilçedeki yetiştiricilere 250 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından seralarda özenle yetiştirilen fideler, son 3 yıldır yetiştiricilerle buluşturuluyor. İlçedeki yetiştiricilere domates, salatalık, patlıcan ve biber fidesinden oluşan 250 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından ilçedeki yetiştiricilere 250 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından seralarda özenle yetiştirilen fideler, son 3 yıldır yetiştiricilerle buluşturuluyor. İlçedeki yetiştiricilere domates, salatalık, patlıcan ve biber fidesinden oluşan 250 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi. Yöresel Ürünler Pazarı önünde gerçekleştirilen fide dağıtım törenine Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkanı İsmail Say, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile çok sayıda yetiştirici katıldı.

Dağıtım programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Say, pandemi sürecinde gıdaya ulaşmada sorunlar yaşandığını ve tarımın öneminin anlaşıldığını belirtti. Hem belediyenin peyzaj ihtiyacını karşılamak hem ilçe tarımını geliştirme gayesiyle bölgenin en büyük serasını kurduklarını ifade eden Başkan Say, "2021 yılında 300 bin, 2022 yılında 250 bin ve bu yılda yine 250 bin fideyi Van halkına dağıtmış olacağız. Ata tohumundan elde edilen ve 'Edremit fidesi' adını verdiğimiz fidelerden olumlu dönüşler aldık. Köprüler Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallemizde dağıtmış olduğumuz fidelerin bir bahçeye dönüştüğünü de hep beraber görmüş olduk" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yetiştiricilere fideler dağıtıldı. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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