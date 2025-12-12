Edirne'ye stratejik su yatırımı: P2B Pompa İstasyonu hizmete girdi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçiriyoruz. 747 milyon TL yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne için hayata geçirilen su yatırımına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçiriyoruz. 747 milyon TL yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne'mize ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun" dedi.