Edirne Valisi Sezer, Buğday Hasadına Destek Verdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Vali Sezer, Büyükdöllük köyünde buğday hasadına katıldı, çiftçilerle sohbet etti.

Biçerdöverin direksiyonuna geçen Sezer, Birol Bozdağ'a ait buğday tarlasını hasat etti.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin tarımın modern teknolojilerle yapıldığı, tarımı bilen ve tarımı seven insanların olduğu bir kent olduğunu söyledi.

Bölgedeki çiftçilerin bereketli topraklarda üretim yaptığını ifade eden Sezer, "Yüzde 50'ye yakın arazisi sulanabiliyor. Bugün buğday hasadına katıldık. Yaklaşık 1 milyon 445 bin dönüm alanda bu sene buğday ve tahıl ekimi gerçekleştirildi, bunların yüzde 70'i hasat edildi." dedi.

"Yüzde 30 hasat kaldı"

Sezer, bu yıl çiftçinin yüzünün güldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Lokal yağış alan yerlerde daha fazla verim alınmış, yağışın az olduğu yerlerde biraz daha verim düşüklüğü var. Ortalama dönüme 500, 530 kilogram civarında verim var. Bu da çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Bizi de mutlu ediyor. Buğdayla ilgili açıklanan alım fiyatları da memnun edici seviyede. Bereketli olsun diyoruz.

Yüzde 70'ini hasat ettik, yüzde 30'u kaldı. Edirne'de hasat dönemi bitmiyor. Bundan sonra ayçiçeği daha sonra çeltiğimiz devam edecek. Ne kadar çok araziyi sulayabilirsek verimimiz o kadar artacak, ürün çeşitliliğimiz o kadar artacak ve ikinci ürünleri almaya başlayacağız. Bir taraftan da sulama projeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çiftçimiz ürettiği müddetçe devletimiz, bakanlığımız çiftçilerimizin arkasında her türlü desteği veriyorlar."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Sezer'e eşlik etti.