Edirne Ticaret Borsasında Yeni Mahsul Ayçiçeği 30 Liradan İşlem Gördü

Edirne Ticaret Borsasında Yeni Mahsul Ayçiçeği 30 Liradan İşlem Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Ticaret Borsasında yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 30 liradan alıcı buldu. İlk ayçiçeği Tayakadın köyünden üretici İbrahim Sümre tarafından borsaya getirildi. Sümre'ye ait 1.5 ton ayçiçeği, ETB'de 30 liradan işlem gördü ve üreticiye 100 litre mazot çeki hediye edildi.

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 30 liradan alıcı buldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk ayçiçeği, Tayakadın köyünden üretici İbrahim Sümre tarafından borsaya getirildi.

Sümre'ye ait 1.5 ton ayçiçeği, kilogramı 30 liradan işlem gördü.

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Sümre'yi kutlayarak 100 litre mazot çeki hediye etti.

Kurban, ayçiçeği hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum

Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı

Verdiği kilolarla gündemdeydi, sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.