Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı
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Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,605 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,605 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,000
|6,605
|Ayçiçeği
|Kg
|10,451
|11,270
|Arpa
|Kg
|5,500
|5,500
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
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