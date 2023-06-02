Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,605 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.