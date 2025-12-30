Haberler

Hindi var, kaz var alıcı yok: Tezgâhlarda durgunluk

Edirne'deki kanatlı hayvan satıcıları, yeni yıl yaklaşırken beklenen hareketliliğin yaşanmadığını ve alım gücünün zayıflaması nedeniyle ürünlerinin elde kalmasından endişe ettiklerini belirtiyor. Satışlar, geçen yıla göre oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

Edirne'de yeni yıl yaklaşırken artış göstermesi beklenen kanatlı hayvan satışları, bu yıl satıcıların yüzünü güldürmedi. Geçen yıla kıyasla satışların daha düşük seviyede kaldığını belirten esnaf, artan maliyetlere rağmen vatandaşın alım gücünün zayıflaması nedeniyle ürünlerin elde kalmasından endişe ediyor.

Satıcı Erol Gümüşler, yeni yıl öncesi umutla hazırlık yaptıklarını ancak beklenen hareketliliğin yaşanmadığını söyledi. Fiyatların geçen yıla göre çok fazla artmadığını vurgulayan Gümüşler, enflasyon söylemlerinin sahaya yansımadığını dile getirdi.

"Hayvanlar elimizde kalacak"

İstanbul'da hindinin 5 bin TL'ye satıldığı yönündeki iddialara değinen Gümüşler, "Biz burada hindiyi 2 bin - 2 bin 500 TL'ye, hatta 2 bin TL'ye satmaya çalışıyoruz. Yine de alıcı bulamıyoruz. Korkarım hayvanlar elimizde kalacak. Son günlerde bir hareket olur diye bekliyoruz" dedi.

Tezgahlarda geniş ürün yelpazesi

Tezgahlarda hindi, kaz, tavuk, ördek ve horoz bulunduğunu belirten Gümüşler; kazın 1000 TL, tavukların 300 TL'den başladığını, yerli tavuğun 500 TL olduğunu, horoz fiyatlarının ise 500 ile 700 TL arasında değiştiğini aktardı. Hindi fiyatlarının ise 2 bin TL'den başlayıp 3 bin - 3 bin 500 TL'ye kadar çıktığını ifade etti.

Vatandaşların çoğunlukla fiyat sorduğunu belirten Gümüşler, "Alım gücü olan alıyor, olmayan alamıyor," sözleriyle yaşanan durgunluğu özetledi.

Talep geçen yıla göre düştü

Tavukçu Emrah Ayaz da hindiye olan talebin geçen yıla kıyasla azaldığını ifade etti. Ayaz, "Bütün hindinin kilosu 420 TL. Ortalama bir hindi 6-7 kilo geliyor. Bu da 2 bin - 2 bin 500 TL arasında bir fiyata denk geliyor. Geçen seneye göre talep fazla değil" dedi.

Satıcılar son günlere umut bağladı

Satıcılar, yeni yıla sayılı günler kala talebin artmasını beklerken, satışların artmaması halinde sezonu zararla kapatmaktan endişe ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
