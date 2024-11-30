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Edirne'de Saraçlar Caddesi Yenileme Projesi Devam Ediyor

Edirne'de Saraçlar Caddesi Yenileme Projesi Devam Ediyor
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Edirne'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliği işbirliğiyle yürütülen Saraçlar Caddesi sağlıklaştırma çalışmaları hızla sürüyor. 80 usta ile yürütülen proje, caddenin özgün mimarisine uygun olarak yenileşmesini hedefliyor.

Edirne'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen proje kapsamında kent merkezi sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeni çehresine kavuşacak.

Saraçlar Caddesi'ndeki binalara kurulan iskelelerde 80 usta ve uzman ekip çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çalışmaları yerinde inceledi, danışma ofisinde mimar ve mühendislerden bilgi aldı. Aksal'a projeye ilişkin sunum da yapıldı.

Projeye uygun olmayan tabela, klima, tente gibi eklemelerin sökülerek, caddenin restorasyon projesine uygun şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saraçlar Caddesi'ni yenileme projesinin seçim sürecinde AK Parti'nin seçim vaadi olduğunu hatırlattı.

AK Parti'nin verdiği sözleri tuttuğunu belirten Aksal, "Bu dönemde yaklaşık 500 milyonluk bir proje, tasarruf tedbirlerinin olduğu bu dönemde gerçekten çok büyük bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu projeyi hayata geçirdik. Çok hızlı bir şekilde de çalışmalar sürüyor." dedi.

Aksal, esnaf ve vatandaşların çalışmalardan memnun olduğunu kaydetti.

Saraçlar Caddesi'ndeki çalışmalar kapsamında kent merkezinin çehresinin yenileceğini dile getiren Aksal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Edirne Valisi Yunus Sezer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de caddede kurulan iskelelerde 80 ustanın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çalışmaların özgünlüğü koruyarak devam ettiğini aktaran Soytürk, bir iş yerinde yapılan örnek uygulamanın da görülebileceğini kaydetti.

Soytürk, projeyi gelecek yılın ortasında tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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