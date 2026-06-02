Edirne'de meralar üreticiye destek amaçlı ıslah ediliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, mera ıslahı çalışmalarıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu köyünde, Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında suni mera olarak tesis edilen alanda düzenlenen mera ot biçimi etkinliğine katılan Sezer, meraların sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Meralardan elde edilen gelirin yeniden mera yatırımlarına aktarılacağını ifade eden Sezer, sistemin her yıl büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Meralara sulama altyapısı da kazandıracaklarını dile getiren Sezer, kuyu suyu ve sulama sistemleriyle verimliliğin artırılacağını kaydetti.

Sulama imkanı bulunan meralarda hem otlatma yapılabildiğini hem de yem bitkisi üretilebildiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayı İpsala Paşaköy ve Meriç Umurca'da hayata geçirdik. Böylece hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Bu bir pilot uygulama. Başarılı sonuçlar aldıkça yaygınlaştıracağız. Buradaki sistemin temel amacı kendi kendini sürdürebilen bir model oluşturmak."

Meralarda yetiştirilen yem bitkilerinin üreticilere uygun fiyatlarla sunulacağını aktaran Sezer, elde edilen gelirin yalnızca mera geliştirme çalışmalarında kullanılacağını ifade etti.

İlçelerde komisyonlar kurularak sürecin takip edileceğini anlatan Sezer, gelirlerin tohum, gübre ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında değerlendirileceğini söyledi.

Hayvancılıkta verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten Sezer, üreticilerden hayvan varlıklarını her yıl en az yüzde 5 artırmalarını isteyeceklerini, hayvan sayısını artıran üreticilere yem desteğinin daha uygun şartlarda sağlanacağını kaydetti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise kent genelinde 10 bin dekarlık alanda mera çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Maksutlu köyünde oluşturulan meradan yaklaşık 1500 balya yem elde edildiğini ifade eden Köse, meraların hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, traktöre binerek balya makinesiyle çalışma yaptı.

Etkinliğe, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, oda ve borsa başkanları ile üreticiler katıldı.