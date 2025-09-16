Edirne'de Kanola Üretimi İçin 600 Üreticiye Tohum Dağıtıldı

Edirne'de, özellikle kuraklıktan etkilenen bölgelerde verimin düştüğü ayçiçeğine alternatif olarak görülen önemli yağlık bitkilerden kanolayla ilgili geliştirilen proje kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, 600 üreticiye yüzde 50 hibeyle 12 ton 800 kilo tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında, Edirne'de 'Kanola Üretimini Geliştirme' projesi uygulamaya konuldu. Proje kapsamında Lalapa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde gerçekleştirilen törenle, 600 üreticiye yüzde 50 hibeyle 12 ton 800 kilogram kanola tohumu dağıtıldı. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, üreticiler katıldı.

'ÜRETİMİ 50 BİN DEKARA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ'

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, geçen yıl Edirne'de 27 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldığını, bu yıl bunu 50 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Köse, "Projeyle ilimizde kanola üretiminin arttırılması, ülkemizin yağ açığının kapatılması ve bu konuda da üreticilerimizin gelirinin arttırılması hedeflenmekte. Proje sonucunda dağıttığımız tohumlarla birlikte 2025 yılı üretimimizi 50 bin dekarın üzerine çıkarıp 17 bin ton civarında ürün elde etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'ÇİFTÇİMİZİ EN FAZLA MUTLU EDEN ÜRÜNLERDEN BİRİSİ

Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin, Tekirdağ'ın ardından Türkiye'de en çok kanola üretiminin yapıldığı il olduğuna dikkat çekerek, "Gelir bakımından baktığımız zaman bu sene geçen seneye oranla çok fiyat farkı olmamasına rağmen üretimdeki kaliteden dolayı ve üretimin iyi olmasından dolayı yüzde 10'luk bir artış olmasına rağmen yine çiftçilerimizi en fazla mutlu eden ürünlerden bir tanesi kanola üretimi. Bu sene 10 milyonluk destekle, 26 bin dekar alan kanola üretimi yapılacağı bir döneme geldik. Bu 10 milyon desteğin 5 milyonunu tarım bakanımız gönderdi. Teşekkür ediyoruz ona. Yüzde 50 katkıyı da çiftçilerimizden alacağız. Biraz da valilikten destek alacağız bu üretim alanını arttırmak için. Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah sulanabilir arazilerimiz çoğalır, farklı ürünler ekeriz. Bugünkü arayışımız iklim şartlarını da göz önünde bulundurarak kuraklığa dayanıklı aynı zamanda da getirisi fazla olan ürünlerini çiftçilerimizle buluşturmak ve bunu desteklenmesi" şeklinde konuştu.