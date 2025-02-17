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Edirne'de Hamsi Fiyatları Düşünce Kuyruklar Oluştu

Edirne'de Hamsi Fiyatları Düşünce Kuyruklar Oluştu
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Edirne'de hamsinin kilogram fiyatı 250 liradan 100 liraya düştü. Fiyatların düşmesi üzerine vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti ve uzun kuyruklar oluştu. Hamsi bolluğu hem satıcıları hem de alıcıları sevindirdi.

Edirne'de fiyatı düşen hamsi tezgahları şenlendirdi. Kilosunun 100 liradan satıldığını duyan vatandaşlar sıraya girdi, kasalar dolusu hamsi kısa sürede tükendi.

Havaların soğuması ve denizlerde balığın bollaşması ile birlikte Edirne'deki balık satıcılarında hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü. Fiyatın düştüğünü gören vatandaşlar, balık satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne'de geçtiğimiz günlerde kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Yaşanan bolluk hem satıcının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Hamsi, bolluk sonrası kilogramı 100 liradan alıcısını buldu.

Geçen hafta kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatının bu hafta 100 liraya düştüğünü söyleyen Balıkçı Yusuf Çimen, Karadeniz'de hamsi bolluğu nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti.

Halkın yoğun talebi olduğunu ve satışların iyi gittiğini belirten Çimen, 1 günde 300-350 kasa arasında satış yaptıklarını ve ilginin devam ettiğini ifade etti.

Zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Çimen, sezonun sonuna yaklaşıldığını ve bundan sonra fiyatlarda düşüş olmayacağını aktardı.

Vatandaşlardan Şakir Bertan, arkadaşıyla birlikte balık almaya geldiklerini ve 10 kilo balık almak için sıraya girdiklerini belirtti. Fiyatların düşmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Bertan, dar gelirli ailelerin de balık alabilmesi açısından bu durumun güzel olduğunu aktardı.

Annesi ile birlikte balık almaya geldiklerini söyleyen Sevgi Ergöl, hamsi balığını çok sevdiklerini ve fiyatının düştüğünü görünce almaya geldiklerini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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