Edirne'de Ekmek Fiyatı 10 TL'den 15 TL'ye Yükseldi
Edirne'de 220 gram ekmek fiyatı 10 TL'den 15 TL'ye çıktı. Zam talebi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bakanlıkça onaylandı. Ekonomik gelişmeler sonrası ekmeğin fiyatında artış yaşandı.
Edirne'de 10 liradan satılan 220 gram ekmeğin fiyatı 15 lira oldu.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın zam talebi, bakanlık tarafından onaylandı. Edirne'de 220 gram ekmek 15 TL'den fırınlarda satışa başlandı. 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının ardından, ekmek fiyatlarına yapılacak zam merakla bekleniyordu. Edirne dışında birçok ilde ekmek fiyatına zam gelmişti. ETSO'nun üyelerinin istediği zammın onaylanması ile beraber Edirne'de 220 gram ekmek 10 TL'den 15 TL'ye yükseldi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi