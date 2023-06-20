Edirne'de dolu hasarı: 5 bin dekar ekili arazide yüzde 90'a yakın zarar

Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde etkili olan dolu, hasat öncesi buğday, ayçiçeği, arpa ve kanola tarlalarını vurdu. Lalapaşa ve Süloğlu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri yaptığı ilk incelemede, 5 bin dekar alanı kapsayan ekili ürünlerde yüzde 90'a yakın hasarlar oluştuğunu belirtti.

EDİRNE'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine bağlı köylerde, fırtına ile birlikte etkili olan dolu, hasat öncesi buğday, ayçiçeği, arpa ve kanola tarlalarını vurdu. Dolu yağışının ardından hasar tespiti başlatan Lalapaşa ve Süloğlu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri yaptığı ilk incelemede, 5 bin dekar alanı kapsayan ekili ürünlerde yüzde 90'a yakın hasarlar oluştuğunu belirtti.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Edirne'de dün kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Rüzgar ve dolu Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanışment, Süloğlu'nun Sülecik, Domurcalı Taşlısekmen ve Tatarlat köylerinde etkili oldu. Yağışın ardından Lalapaşa ve Süloğlu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri bölgede inceleme başlattı. Ekipler arazide yaptığı ilk incelemede, dolu yağışının 5 bin dekar ekili buğday, arpa, ayçiçeği ve kanola ekili arazilerinde bitkiye yüzde 90'a yakın zarar verdiğini açıkladı. İncelemelerde, ayçiçeklerinin yaprakları delinirken, buğday, arpa ve kanola gibi ürünlerin ise tanelerinin döküldüğü görüldü. Bölgede, kurak geçen kışın ardından mevsim yağışlarını alan buğday, ayçiçeği gibi stratejik ürünlerde üretici bu yıl hasatta yüksek verim beklerken yağan doluyla gelen zarar üzdü.

Tarlalarda zarar tespit çalışmasına katılan Lalapaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli ve aynı zamanda Sarıdanışment köyünde ekili arpa tarlası zarar gören, Ziraat Mühendisi Gülnihan Yörük, "Çok üzgünüz. Arpalarda dönüme 500-600 kilogram verim bekliyorduk. Ancak dolu nedeniyle büyük kayıp yaşandı. Benzer durumda kanola ekili araziler de zarar gördü. Ayçiçeklerinin de yaprakları delindi" dedi.