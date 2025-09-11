Edirne'de Çeltik Hasadı Başladı: Rekolte Beklentisi Yüksek

Türkiye'deki çeltik üretiminin yarısına yakınının yapıldığı Edirne'de hasat mesaisi başladı.

Olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tarlalarındaki suyun çekilmesiyle üreticiler biçerdöverlerle arazilere girdi.

Bu yıl yaklaşık 400 bin dekarda ekimi yapılan çeltik hasadı başladı.

Üreticilerin hasat mesaisinin yaklaşık 45 gün sürmesi bekleniyor.

Rekolte beklentisi geçen seneye göre yüksek

Üyüklütatar köyünden üretici Ali Dağdelen, AA muhabirine, sezonun bereketli başladığını söyledi.

İlk biçilen yerlerde rekolte ve kalitenin iyi olduğunu belirten Dağdelen, geçen sene kuraklık nedeniyle düşük seyreden verimin bu yıl daha iyi olduğunu ifade etti.

Dağdelen, ekimden hasada kadar yoğun emekle çeltik yetiştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an için verim bakımından olumlu görüntü var. İnşallah taneyi alıp kuruttuktan sonra beklentimiz gerçekleşir. Bu yıl dekarda ortalama 800 kilogram ve üstü olur. Geçen yıl kuraklık nedeniyle verimlerde yüzde 20'ye yakın düşüş olmuştu. Bu yıl geçen seneye göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Harman sezonunda ürün alımları da hızlı olursa çeltik çiftçisi için çok iyi olur."

Üretici Özcan Çetin ise bereketli bir hasat dönemi diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in öncülüğünde yapılan çalışmaların çeltik üreticilerinin kuraklıktan etkilenmesini önlediğini dile getiren Çetin, "Çeltiği hasada kadar getirdik. Bu yıl çok kurak geçti ama devletimizin katkılarıyla mümkün olduğunca en az hasarla bu süreci atlattık. Mahsulümüz güzel duruyor. Verimler iyi gözüküyor. Beklentimiz TMO'nun iyi fiyat açıklaması." diye konuştu.

Kuraklığa karşı alınan tedbirlerin faydasını gördüklerine değinen üretici Murat İzmir de ilk biçtiği yerde dekarda 1 tona kadar verim beklediğini belirtti.