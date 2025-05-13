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Edirne'de 73 Üreticiye 625 Dekar Alana Kuru Fasulye Tohumu Desteği

Edirne'de 73 Üreticiye 625 Dekar Alana Kuru Fasulye Tohumu Desteği
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' (TAKE) kapsamında Edirne'de 73 üreticiye yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu verildi.

Edirne genelinde, 73 üreticiye Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi" (TAKE) kapsamında, 625 dekar alana ekilmek üzere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu verildi.

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKE) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Edirne'de kuru fasulye üretiminin artırılmasını amaçlayan "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında, 73 üreticiye, toplam 625 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75'i Bakanlık hibeli, yüzde 25'i ise üretici katkılı 6 bin 100 kilogram kuru fasulye tohumu teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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